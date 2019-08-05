Кристалина вместо Кристин. Что нам с этого?

Евросоюз определился с кандидатом на пост главы МВФ. Это 65-летняя Кристалина Георгиева, исполнительный директор Всемирного банка. Учитывая, что МВФ, как правило, возглавляет европеец, а Всемирный банк (ВБ) — американец, преемник Кристин Лагард на 99% определен. Хотя другие страны попытаются прорвать так называемую дуополию и выдвинуть неевропейца. Но нам своя рубашка ближе к телу: будет ли представительница Болгарии щедрее, чем француженка в кредитовании Украины?

19 февраля 2016 года Совет директоров Международного валютного фонда вторично переизбрал Кристин Лагард на пост директора-распорядителя МВФ. И, по идее, она должна была занимать эту должность до 2021 года. Но тут ей предложили возглавить ЕЦБ, и Лагард не устояла перед искушением вернуться из-за океана домой, в Европу.



Тут же начался кастинг ее преемников. Больше всего было кандидатур от Европы. И это не удивительно, поскольку Европа по умолчанию считает должность главы МВФ своей навеки. Согласно компромиссам, достигнутым при создании новых организаций в рамках Бреттон-Вудского соглашения в 1944 году, Соединенные Штаты Америки назначают руководителя Всемирного банка, а кресло директора-распорядителя МВФ занимает европеец.



Этот принцип ни разу не нарушался: с момента создания Международного валютного фонда в 1945 г. все его руководители были европейского происхождения. Причем в последние годы — исключительно представитель Франции: Мишель Камдессю, Доминик Стросс-Кан и Кристин Лагард.



Смысл так называемой дуополии в руководстве МВФ и ВБ заключается в том, что американские интересы в МВФ защищены большинством голосов, измеряемых в процентах: у США – 16,5%, у Китая – 6%, у Германии – 5,3%, у Франции – 4% и у Индии – 2,6%. Кроме того, с 1990 года США получили право назначать первого зама директора-распорядителя МВФ (сегодня эту должность занимает Дэвид Липтон).



Всемирный банк по этой же причине — оплот американского единоначалия. После внезапного ухода Джима Ён Кима в январе 2019 года администрация Белого дома назначила его преемником Дэвида Малпасса: во время президентских выборов 2016 года он был старшим экономическим советником Дональда Трампа. В апреле состоялось единогласное и безальтернативное избрание Малпасса – даже несмотря на закрепившуюся за ним репутацию критика ВБ. Никто не рискнул спорить с Белым домом.



Лично против нее никто ничего не имеет и в МВФ. Георгиева прошла все ступени иерархии международной бюрократии. Была еврокомиссаром по бюджету и кадрам, по вопросам международного сотрудничества, гуманитарной помощи и кризисного реагирования. Стала вице-президентом Всемирного банка, затем — исполнительным директором



Промолчали даже китайцы, которые понимали, что их вместе с индусами ждет ограничение займов в пользу более бедных стран. Как писали СМИ, это идет в контексте политики Трампа "не кормить конкурентов". Однако произошло удивительное – Малпасс, вопреки ожиданиям, не развил бурную деятельность и не стал ничего реформировать. Бразды оперативного правления приняла на себя 65-летняя Кристалина Георгиева, которую назначили исполнительным директором Всемирного банка.



Лично против нее никто ничего не имеет и в МВФ. Георгиева прошла все ступени иерархии международной бюрократии. Была еврокомиссаром по бюджету и кадрам, по вопросам международного сотрудничества, гуманитарной помощи и кризисного реагирования. Стала вице-президентом Всемирного банка, затем — исполнительным директором.



Вообще, если смотреть ее биографию, то со Всемирного банка она как раз и начинала еще в 1993 году. С 2000 по 2004 год была руководителем отдела устойчивого развития. С 2004-го по 2007-й – главой отдела по вопросам России, в марте 2008 года стала вице-президентом, а недавно — исполнительным директором.



Болгары очень гордятся ею и всюду продвигают: в сентябре 2016-го даже пытались заполучить для нее пост генсека ООН. Американцы тоже считают своей: на закате советской эпохи она сумела получить западное образование, прошла дополнительную специализацию в области корпоративных финансов в Массачусетском технологическом институте, а учебные программы по кадрам осваивала в Гарвардской школе бизнеса.



Должны быть ей благодарны и страны третьего мира. Отвечая в Еврокомиссии за международное сотрудничество, гуманитарную помощь и кризисное реагирование, она занималась координацией помощи от Европы пострадавшим от природных катаклизмов странам третьего мира. Это и землетрясением на Гаити и в Чили, и наводнения в Пакистане, и голод в Дарфуре и т.п.



Причем, как писали в совместной публикации Social Europe и IPG-Journal, когда в 2010 году в Пакистане произошло сильное наводнение и Георгиеву разыскали в отпуске, она немедленно прервала свой отдых и вылетела в Пакистан. Ее рейс задержался из-за непогоды и прибыл на место лишь в шесть часов утра, поэтому организаторы хотели перенести программу на более позднее время, чтобы дать женщине возможность пару часов отдохнуть. На что она бодро ответила: "Сон – это источник возобновляемой энергии. Мы потратим энергию сейчас и восстановим ее запасы позже".



Вообще о невероятной трудоспособности Кристалины Георгиевой, в структурах, где она работала, ходят легенды. Хотя все подчиненные, как правило, моложе ее, им приходится трудиться в две смены, чтобы поспевать за начальницей. За два дня она может пересечь семь часовых поясов и при этом все успеть.

Скорее всего, интриг не будет, и Кристалина Георгиева станет новым директором-распорядителем МВФ. А дискуссия о необходимости увеличении влияния на МВФ со стороны стран с развивающейся рыночной экономикой так и останутся “разговорами в пользу бедных”



Одним словом, тетя уникальная. Но это все равно не сглаживает нарастающего недовольства со стороны азиатских стран явной дискриминацией, которой они подвергаются “согласно традициям Бреттон-Вуда”. Более того, осмелев, эти страны утверждают, что из-за таких принципов им навязываются стереотипные требования МВФ, которые не предотвратили, а усилили кризисы в Индонезии и Южной Корее.



С каждым годом поддержка неевропейских фигур, которые претендуют на пост главы МВФ, растет. В нынешнем раскладе фигурируют бывший заместитель премьер-министра, координатор по экономической и социальной политике Сингапура Тарман Шанмугаратнам; бывший глава центрального банка Индии Рагурам Раджан, не раз предсказывавший важные явления мировой экономики; мексиканский экономист и бывший заместитель управляющего директора валютного фонда Агустин Карстенс, а так же Мохамед Эль-Эриан – бывший исполнительный директор глобальной инвестиционной компании PIMCO, имеющий египетско-американские корни.



Впрочем, вряд ли у кого-то из них есть реальный шанс заменить Кристин Лагард. Скорее всего, интриг не будет, и Кристалина Георгиева станет новым директором-распорядителем МВФ. А дискуссия о необходимости увеличении влияния на МВФ со стороны стран с развивающейся рыночной экономикой так и останутся “разговорами в пользу бедных”. В конце концов, консолидированное большинство голосов — у ЕС 25,6%. Добивать его к американской квоте в 16,5% — и победа Георгиевой почти гарантирована.



Хорошо это или плохо для нас? Наверное, скорее, хорошо, учитывая, что репутация у Георгиевой — не такой “железной леди”, как у Кристин Лагард, которая много от нас требовала и много улыбалась на встречах, но мало давала денег. И так Лагард относилась не только к Украине. Известно, что она отказалась поставить подпись под третьим траншем экстренной финансовой помощи для Греции в 2015 году. А всею энергию и средства тратила на стабилизацию еврозоны. Георгиева же большую часть своей карьеры международного, и, прежде всего, европейского бюрократа посвятила помощи обездоленным, больным и голодным. Мы, конечно, не в эпицентре землетрясения находимся, но тоже не жируем и не прочь подпитаться... кредитными траншами. Авось перепадет...