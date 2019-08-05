В Украину идет тепло из Западной Европы

В ближайшие сутки, 6 августа, господствовавший на территории Украины прохладный воздух будет медленно отступать в восточном направлении, а днем ему на смену начнет поступать более теплая воздушная масса из Западной Европы, сообщает в понедельник Укргидрометцентр. Во вторник в Украине без осадков, лишь днем в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 7-12°, на побережье морей 11-16°; днем 22-27°.



В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 25°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 августа самая высокая температура днем была 36,3 в 2010г., самая низкая ночью 8,3 в 1907г.



На 7 августа синоптики прогнозируют в Украине также в основном без осадков, лишь днем местами в западных и северных областях небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 10-16°, на Левобережье местами 7-9° тепла, днем 24-29°, на Закарпатье и юге страны местами 30-32°.



В Киеве – ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.



5 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 21-24°, в Днепре в пределах Киева 21°.

