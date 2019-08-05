Киевский суд открыл дело об отмене запрета КПУ

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины к Минюсту. Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда города Киева, передает УНН.



"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины к Минюсту. Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон", - говорится в сообщении.



В суде напомнили, что истцы просят суд отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено Правовое заключение Комиссии по вопросам соблюдения Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики" относительно несоответствия деятельности, наименования и символики Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона.

