На одного следователя ГБР приходится 31 производство

На одного следователя Государственного бюро расследований в среднем приходится 31 уголовное производство. Такие данные следуют из официального ответа ГБР на запрос УНН.



"По состоянию на 16 июля 2019 в Государственном бюро расследований работает 319 следователей, из них 110 - в центральном аппарате и 209 - в территориальных управлениях", - говорится в ответе на запрос.



В то же время в письме, полученном на запрос УНН, указано, что следователи Государственного бюро расследований в период с января по июль 2019 осуществляют досудебное расследование по 10 000 уголовных производств, 1600 обвинительных актов направлены в суд.

