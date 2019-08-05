Илон Маск сравнил Королеву Елизавету с Телепузиками

Основатель частной американской космической компании SpaceX и производителя электрокаров Tesla Motors Илон Маск вновь удивил пользователей Twitter нестандартной выходкой. На этот раз он сопоставил яркие наряды королевы Великобритании Елизаветы II и плюшевых героев детской телепередачи – Телепузиков, передает УНН.





Так, в соцсети изобретатель вначале опубликовал кадр из телешоу с его главными героями – фиолетовым Тинки-Винки, зеленым Дипси, желтой Лялей и красной По. Затем Маск запостил изображение Королевы в нарядах той же цветовой гаммы и в локации Телепузиков.Твиты Маска в сумме набрали более 200 тыс. лайков и множество комментариев пользователей, которым, судя по всему, сравнение пришлось по вкусу.