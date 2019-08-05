Минздрав призывает вакцинировать детей от кори до начала учебного года

Количество случаев заболевания корью снова растет, поэтому важно вакцинировать детей до начала учебного года.



Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.



"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 31-й недели 2019 года корью заболели 287 человек - 160 взрослых и 127 детей. Количество случаев заболевания снова растет, поэтому важно защитить себя и сделать прививку ребенку до начала учебного года. Минздрав Украины призывает не медлить и обратиться к врачу", - говорится в сообщении.



Так с 27 июля по 2 августа больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (40 больных: 32 взрослых и 8 детей), Винницкой (21: 7 взрослых и 14 детей), Черновицкой (21: 10 взрослых и 11 детей), Киевской (19: 13 взрослых и 6 детей) и Хмельницкой (18: 4 взрослых и 14 детей) областях.



С начала года (с 28 декабря 2018 года до 2 августа 2019 года) корью заболели 56 861 человек – 26 748 взрослых и 30 113 ребенка, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тыс. человек, 39 из которых умерли.



Министерство здравоохранения Украины совместно с Центром общественного здоровья призывают регионы проводить спецоперации по преодолению вспышки кори. Продолжается подготовка по координации таких мероприятий.

