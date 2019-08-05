За неделю задержана тысяча нетрезвых водителей

Патрульные полицейские за неделю выявили более 1000 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает патрульная полиция в Facebook.



"За период с 29 июля по 4 августа 2019 года: 45272 вызова обработаны, 608 человек задержаны в качестве подозреваемых в совершении правонарушений, 1086 админпротоколов составлены за управление транспортными средствами в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.



Как уточняется, также за неделю патрульные вынесли 35404 постановления, из которых 32067 - за нарушение ПДД.

