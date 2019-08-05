Демократы критикуют Трампа после стрельбы в Техасе и Огайо

Ряд кандидатов в президенты США от демократов возложили на президента Дональда Трампа политическую ответственность за массовые убийства в штатах Огайо и Техасе, жертвами которых на выходных стали не менее 29 человек. Демократы Бето О'Рурк, Элизабет Уоррен, Берни Сандерс и другие указывают как на необходимость ограничения свободного оборота оружия - против чего возражают республиканцы - так и на то, что стрелявший в Эль-Пасо (штат Техас) Патрк Крузиус разместил в Сети "манифест" с изложением расистских и ксенофобских взглядов. Демократы возложили на Трампа ответственность за распространение идей "белого превосходства" и нетерпимости к мигрантам.



В администрации Трампа резко отвергают эти обвинения. Сам Трамп заявил, что "ненависти не место в Америке", и при этом предположил, что стрелявшие в Техасе и Огайо были серьёзно больны психически. Комментаторы правых взглядов также указывают на то, что стрелявший в Дейтоне (штат Огайо) Коннор Беттс придерживался радикальных левых взглядов и критиковал Трампа. Пока, однако, нет доказательств того, что стрельба была связана с его убеждениями.



Коннор Беттс застрелил 9 человек, ранил более 27. Сам он был убит полицией.



Крузиус, который открыл стрельбу в супермаркете Walmart, находится под стражей. Его жертвами стали 20 человек, ранены более 20. ФБР расследует это дело как внутренний терроризм. В своём "манифесте" Крузиус пишет, что намерен убить как можно больше мексиканцев, которые якобы "вторглись" в его страну. Жертвами стрельбы стали три гражданина Мексики.

