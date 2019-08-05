Украина просит США продать больше комплексов Javelin

Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью украинской службе "Радио Свобода".



Американский дипломат рассказал, что Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.



Как сообщалось, в ноябре 2017 года Сенат США одобрил проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", предусматривающий возможность предоставления Украине $350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения. В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 единиц ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. По данным украинской стороны, поставка американских ПТРК в Украину была обеспечена на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии столкновения на Донбассе.



В апреле пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил поставку в Вооруженные силы Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin из США.



22 мая были осуществлены первые пуски в Украине ракетных комплексов Javelin.

