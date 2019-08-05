Команда Зеленского готовит проект по онлайн-голосованию на выборах

В команде Президента Украины Владимира Зеленского активно работают над проектом, который позволит дать украинцам возможность голосовать онлайн на следующих выборах главы государства.



Об этом советник Президента Михаил Федоров заявил в интервью LIGA.net



«Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы. Это сложная техническая задача, в которой главное - обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования», - сказал Федоров.



По его словам, для этого необходимо хорошо подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально.



«К президентским точно должны успеть», - подчеркнул советник главы государства.

