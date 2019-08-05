НБУ удвоил скупку валюты на межбанке

За неделю с 29 июля по 2 августа Национальный банк Украины скупил на межбанке почти полмиллиарда американских долларов, сообщает пресс-служба НБУ.



В частности, во время активности на валютном рынке на отчетной неделе Нацбанк купил $510,2 млн, продал — $16,8 млн.



Таким образом, всего НБУ скупил $493,4 млн, что почти в вдвое больше, чем неделей ранее - $261,2 млн.



Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке $2,9 млрд, продал — $248,23 млн.

