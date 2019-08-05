Ryanair более чем вдвое увеличил число рейсов в Украину

Крупнейший в мире лоукостер Ryanair с начала осенне-зимнего сезона полетов 2019-2020 более чем два раза увеличит число маршрутов и рейсов в Украину по сравнению с ноябрем 2018 года, когда была запущена полетная программа в страну. Об этом сообщает avianews.com в понедельник, 5 августа.



Так, в прошлом ноябре маршрутная сеть Ryanair насчитывала 17 направлений из Киева и Львова. В ноябре-2019 она будет включать 40 маршрутов из Киева, Львова, Одессы и Харькова с учетом двух направлений Laudamotion, дочки Ryanair. В целом количество рейсов из Украины увеличится с 52 до 113 в неделю.



Наиболее значительное увеличение числа рейсов и направлений затронет киевский аэропорт Борисполь. Если в ноябре 2018 года маршрутная сеть из столицы насчитывала 12 пунктов с 38 рейсами в неделю, то в ноябре 2019 года она будет включать 26 направлений, по которым будут совершаться 80 рейсов в неделю.



Рост числа полетов из регионов произойдет за счет запуска рейсов из Одессы и Харькова, откуда Ryanair вообще не летал в прошлом году.



"Учитывая, что в ноябре 2019 года парк Ryanair, который используется для выполнения регулярных рейсов, будет включать только 189-местные самолеты Boeing 737-800, провозные емкости лоукоста на рейсах в Украину в ноябре 2019 года составят 42 714 кресел в обоих направлениях в неделю. В ноябре 2018 года этот показатель составлял 19 656 кресел в неделю", – говорится в сообщении.



Напомним, 17 июня Ryanair выполнил первый рейс в Харьков из польского Кракова. Стоимость билета стартует от 12 евро.

