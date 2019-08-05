Путин допустил возобновление гонки вооружений

Путин допустил возобновление гонки вооружений

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что допускает новую гонку вооружений после выхода Соединенных Штатов Америки из ракетного договора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как сообщается, выход США из ДРСМД может возобновить ничем не сдерживаемую гонку вооружений.

"Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения. И чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, - нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу", - говорится в заявлении.

Кроме того, Путин поручил Минобороны, МИД России, а также Службе внешней разведки наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности.

"В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет", - говорится в сообщении.