Путин допустил возобновление гонки вооружений

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что допускает новую гонку вооружений после выхода Соединенных Штатов Америки из ракетного договора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.



Как сообщается, выход США из ДРСМД может возобновить ничем не сдерживаемую гонку вооружений.



"Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения. И чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, - нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу", - говорится в заявлении.



Кроме того, Путин поручил Минобороны, МИД России, а также Службе внешней разведки наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности.



"В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет", - говорится в сообщении.

