Цены на автомобильный газ продолжают снижаться

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 5 августа опустилась на 14 копеек за литр до 11,96 гривни за литр.



Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.



В пределах 15–16 копеек за литр снизили цены ОККО и WOG. "Приват" опустил цены на 9 копеек за литр, до 11,36–11,48 грн за литр.



В таких сетях как Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", KLO, "Параллель", "Надежда", "Род-Ник", Marshal, SUN OIL и Mango газ подешевел на 10–50 коп за литр.



Оптовые цены СУГ, по данным "Консалтинговой группы А-95", с начала июля опустились на 22%, до 17 870 грн/т на условиях самовывоза.



Одной из причин резкого снижения оптовых цен является скопившийся на рынке профицит ресурса.



За первые две декады июля только по железной дороге в Украину импортировано 78 тыс тонн СУГ, что на 18% превышает объём импорта за такой же период июля 2018 года.



По информации аналитика "Консалтинговой группы А-95" Артема Куюна, поставки СУГ на рынок в июле могли достигнуть рекордных 180–185 тысяч тонн, что вместе с высокими переходящими остатками прошлых месяцев создает большой профицит ресурса на рынке.

