У ЕС официально сменился глава внешней дипломатии

Европейский совет официально назначил главу МИД Испании Жозепа Борреля высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Об этом говорится в опубликованном документе в понедельник, 5 августа.



"Совет ЕС принял решение назначить Жозепа Борреля верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности на период с завершения текущего срока полномочий (Европейской – ред.) комиссии до 31 октября 2024 года", – говорится в документе.



Это решение принято по письменной процедуре без созыва заседания Совета ЕС. Оно носит технический характер, поскольку кандидатура Борреля была согласована саммитом ЕС 30 июня – 2 июля, а для официального его вступления в должность с 1 ноября его еще должен утвердить Европарламент в конце сентября или начале октября.



Как известно, до Борреля эту должность с 2014 года занимала Федерика Могерини.



Жозеп Боррель возглавляет МИД Испании с июня 2018 года. Он закончил Мадридский политехнический университет, а также Университет Комплутенсе.



Напомним, 16 июля Европарламент избрал Урсулу фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии. Она с ноября официально сменит Жан-Клода Юнкера и станет первой женщиной на этом посту.

