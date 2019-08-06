Число погибших при стрельбе в Техасе выросло до 22

Двое пострадавших в результате стрельбы в городе Эль-Пасо в американском штате Техас умерли в больнице. Об этом сообщает Радио Свобода.



"Таким образом, общее число погибших в результате инцидента возросло до 22", - говорится в сообщении. Представители больницы не назвали имен людей, которые умерли 5 августа. В критическом состоянии остается еще один пострадавший. Состояние пятерых других оценивается как стабильное.



3 августа в городе Эль-Пасо, на западе американского штата Техас, 21-летний нападающий целенаправленно расстрелял посетителей торгового центра, а затем сдался полиции. Власти заявляют, что мотивом стрельбы была расовая нетерпимость, а федеральная прокуратура расследует дело как внутренний терроризм. Полиция сообщила, что нападающий опубликовал в интернете расистский манифест, в котором оправдывал свои действия необходимостью борьбы с мигрантами из Латинской Америки.



В начале суток 4 августа в Дейтоне в американском штате Огайо также произошла стрельба. Погибли по меньшей мере девять человек. 24-летнего нападающего застрелили.



Напомним, что Трамп объявил траур в память жертв массовых расстрелов в Огайо и Техас.



