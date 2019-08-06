В УПЦ заявили о появлении "черных регистраторов", помогающих "новой церкви"

На Украине появились так называемые "черные регистраторы" при областных органах власти, которые с помощью фальшивых документов осуществляют перерегистрацию общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в юрисдикцию "новой церкви", заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.



В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".



"Появился такой феномен, как "черные регистраторы". Специалисты, которые при ОГА (областная госадминистрация - ред.) незаконно, на основании фальшивых и подложных документов, перерегистрируют наши общины в юрисдикцию ПЦУ", - сообщил митрополит Антоний в интервью украинскому изданию "Вести".



Как он отметил, итогом создания "новой церкви" стал "прямой силовой захват более ста храмов" канонической УПЦ. Кроме того, митрополит заявил, что за последние полгода были отмечены многочисленные случаи незаконной перерегистрации общин Украинской церкви в юрисдикцию раскольников силами местной власти.



Вместе с тем, по словам представителя УПЦ, первым шагом к религиозному примирению на Украине должно стать как раз возвращение захваченных храмов. "Вопрос принципиальный, за проблемой стоят судьбы простых людей, которых в один момент вышвырнули из их родных храмов на улицу", - пояснил митрополит Антоний.



"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.



Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

