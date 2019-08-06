Украинцы устроили истерику из-за российского флага в отеле

Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.



Несколько украинских семей заметили российский флаг в ресторане гостиницы. Они потребовали убрать его, чтобы "не чувствовать себя ужасно во время ужина". Однако администратор отеля отказал им, добавив, что его позиция — это позиция всей Испании.



"Администратор, очевидно, оказался горячим сторонником российской политики", — написал Plaster в фейсбуке.



После этого сотрудники отеля попросили российских туристов объяснить правила заведения украинцам, которые, по словам автора поста, были "шокированы" этим. Однако на этом череда "унижений" не закончилась.



"Чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять русские песни военных лет", — отметил Plaster.



Возмущенные украинцы потребовали от туроператора переселить их в другой отель из-за "оскорблений и травли", но в ответ получили штраф за снятие брони.

