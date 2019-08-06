В США назвали лучшие сериалы года

Ассоциация телевизионных критиков США и Канады назвала лучшие сериалу года. Об этом сообщает издание Vulture. Ежегодную премию TCA Awards присуждают за выдающиеся достижения в области телевидения.



Главный титул "сериал года" получил сериал "Дрянь" от режиссеров Гарри Брэдбира и Тима Киркби. Шоу также наградили за достижения в комедийном жанре. А актриса Фиби Уоллер-Бридж, исполнившая главную роль и выступившая сценаристом, получила приз в номинации "Индивидуальное достижение в комедии".



Нашумевший сериал от НВО "Чернобыль" признан лучшим мини-сериалом, а лучшим новым шоу назвали "Жизни матрешки".



Лучшим драматическим сериалом назвали "Лучше звоните Солу", являющийся приквелом сериала "Во все тяжкие". Также наградили "Покидая Неверленд", сериал "Дедвуд" и его автора Дэвида Милча.





