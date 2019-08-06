Врачи узнали, как выявить болезнь Альцгеймера по крови

Определенный уровень токсичного для мозга бета-амилоидного белка в крови вкупе с двумя другими основными факторами риска (возраст и наличие генетического варианта APOE4) - это надежный маркер болезни Альцгеймера. Таким образом диагноз можно поставить до появления симптомов с точностью в 94%.



Медицинская школа Вашингтонского университета проверила метод диагностики примерно на 150 добровольцах старше 50 лет. Добровольцы сдавали кровь на анализ и проходили сканирование мозга. Ученые подчеркивают: метод позволяет на молекулярном и клеточном уровнях оценить интенсивность обмена веществ в тканях организма.



"С помощью анализа крови мы потенциально можем проводить осмотр тысячи людей в месяц. Это означает, что можно более эффективно привлекать участников к клиническим испытаниям, что позволит нам быстрее найти способы лечения заболевания, а также облегчить человеческие страдания", - говорится в отчете ученых.

