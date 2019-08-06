Протесты в Москве: внесем немного ясности

Главным сюжетом на французском телевидении стали протестные митинги или даже «революция» в Москве. Официальной темой этих мероприятий стало решение Избирательной комиссии отклонить кандидатуры нескольких претендентов на участие в муниципальных выборах в сентябре этого года. В числе главных причин отказа значится в частности присутствие большого числа мертвых душ среди в списках подписей. При этом само число претендентов совершено удивительно. Например, во Франции такого никогда не видели: их более 60, поскольку именно столько было отклонено, а об общем количестве говорить сложно. Было решено, что у такого хода были «политические мотивы» и что он должен был расчистить путь для нынешнего мэра Сергея Собянина.



Новая тактика агитатора-адвоката-бизнесмена-блогера Алексея Навального, основного организатора нынешних митингов и так называемого «главного оппозиционера» и противника «путинского режима», явно приносит свои плоды. Она заключается в переориентации борьбы с национального на местный уровень. Навальный совершенно непопулярен за пределами Москвы и нескольких больших городов и, следовательно, не имеет никаких шансов в национальном голосовании. В Москве же все совершенно иначе.



При этом любые изменения в Москве отражаются на всей России. Навальный прекрасно это понимал, обрушиваясь с нападками на Собянина, которым недовольны очень многие москвичи. На самом деле, мы наблюдаем те же недовольства, что и в столицах Евросоюза: резко выросшая стоимость жилья по отношению к доходам, вынужденная необходимость жить все дальше и дальше от места работы, перегруженные дороги и транспорт, бесконечные и зачастую расточительные работы на улицах города и т.д. И хотя в субботу большинство лозунгов довольно нечестно требовали «свободных выборов» в Москве, эта демонстрация была «против Путина». Потому что «против Путина».



К счастью Собянина, оппозиции не удастся победить в Москве, пока ее представляют бандиты типа Навального, которых поддерживают организации Сороса и другие дестабилизирующие силы. Но если завтра появится кандидат, который скажет, что поддерживает Путина, и выступит против равнения России на «новый мировой порядок», если он скажет, что защищает «традиционные» ценности и не приемлет западного псевдомодернизма, а также решительно намерен очистить город от бездарей и коррупционеров, то его практически стопроцентно изберут мэром Москвы, причем, возможно, при поддержке президента. При отсутствии такого кандидата ничего не изменится, а манипуляции «пятой колонны» могут повлечь за собой трагические события без каких-либо позитивных сдвигов.



Западные страны будут в таком случае поощрять их и пытаться извлечь из них выгоду, хотя сейчас им самим больше не удается сохранить полную стабильность в своих странах. Они только этого и ждут, под предлогом «помощи российскому народу», так же как они уже «помогли» иракцам, ливийцам, сирийцам и украинцам…



