Трамп заморозил активы Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против властей Венесуэлы.



Санкции подразумевают полную заморозку всех активов властей Венесуэлы в американской юрисдикции. Под них подпадают, в частности, имущество Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.



США с начала года не признают легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон официально выразил поддержку его противнику, лидеру оппозиции и спикеру парламента Хуану Гуайдо.

