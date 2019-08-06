Китай предостерёг политиков США от вмешательства в дела Гонконга

Гонконг принадлежит Китаю, и Пекин даст решительный ответ на любые действия, наносящие ущерб китайскому суверенитету – с таким заявлением выступил во вторник представитель МИД Китая по делам Гонконга. Отвечая на высказывания спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, китайский дипломат потребовал немедленного прекращения контактов американских политиков с сепаратистами Гонконга, соообщает Reuters.



Нэнси Пелоси опубликовала 6 августа заявление в поддержку "отважных участников протестов в Гонконге". Жители Гонконга показывают миру, что мечты о свободе, справедливости и демократии никогда не могут быть подавлены несправедливостью и угрозами", отмечается в заявлении спикера Палаты представителей США.



Гонконг, специальный административный район КНР, один из ведущих мировых финансовых центров, до 1997 года был британской колонией. В последние месяцы здесь происходят массовые выступления городского населения против растущего влияния Пекина. Акции протеста перерастают в столкновения с полицией. Сепаратистски настроенные гонконгцы уже добились от городской администрации отмены закона об экстрадиции правонарушителей в распоряжение центральных правоохранительных органов Китая.

