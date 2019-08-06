ГБР начало расследование из-за отдыха Порошенко на Мальдивах

Государственное бюро расследования расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины пятого президента Петра Порошенко. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба ГБР.



В пресс-службе ведомства уточнили УП, что дело касается отдыха Порошенко на Мальдивах.



В частности, следователи ГБР проверят информацию о незаконной переправке Порошенко через госграницу с использованием поддельных документов.



"Будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", - говорится в сообщении.



Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч.1 ст.366 УК (служебный подлог), ч.1 ст.332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст.358 УК (использование заведомо поддельного документа).

