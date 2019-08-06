Президентские авиарейсы за 35 млн будет выполнять компания Коломойского

Авиакомпания Windrose, которую связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским, будет выполнять президентские перевозки на среднемагистральных направлениях и предоставлять услуги по резервированию для государственного авиационного предприятия Украина. Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, сообщает Интерфакс во вторник, 6 августа.



Согласно системе государственных электронных торгов, срок поставки услуг - до 31 декабря 2019 года. Контракт на 35,1 миллионов гривен заключили по итогам переговоров. Источник финансирования - средства ГП Украина на 2019 год.



Windrose в основном занимается организацией и выполнением чартерных, корпоративных, туристических и VIP-рейсов.

