НАТО видит именно сейчас шанс на мир в Афганистане - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что существует реальный шанс на мирное урегулирование в Афганистане.



Так он оценил ход переговоров в Дохе между США и делегацией «Талибана» по урегулированию ситуации в Афганистане, сообщает Радио Свобода.



«Мы видим реальный шанс для мира в Афганистане, мы ближе к мирному соглашению, чем когда-либо ранее», - заявил Столтенберг 6 августа в Веллингтоне, Новая Зеландия.



Как сообщалось, представители США и «алибана» 4 августа подробно обсудили некоторые элементы соглашения, которое должно положить конец 18-летнему конфликту в Афганистане.



США вторглись в Афганистан и свергли власть талибов в 2001 году. Теперь в Вашингтоне говорят о намерении вывести тысячи своих военнослужащих и завершить самую продолжительную войну в своей истории.

