В Днепре проститутка угнала у пенсионера Audi

Полиция остановила в Днепре автомобиль Audi A6, который ночью двигался по городу с включенной световой и звуковой сигнализацией. Позже оказалось, что машину угнали у местного пенсионера во время интимного свидания. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщила пресс-служба Патрульной полиции области.



Отмечается, что 34-летняя женщина, которая находилась за рулем, включенную сигнализацию объяснила тем, что авто в дороге сломалось. Полицейские попросили женщину предоставить документы на транспортное средство и удостоверение, но у нее их не было. Объяснить почему, женщина не смогла.



Во время поверхностной проверки автомобиля на заднем сидении полицейские обнаружили охотничье ружье. Откуда оно у женщины она тоже не объяснила. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу.



Через несколько часов в полицию обратился 73-летний мужчина и сообщил, что утром у него из гаража украли автомобиль Audi A6, а еще раньше похитили его пенсионное удостоверение и документы на авто.



Патрульные обнаружили, что автомобиль, который они остановили ночью, похож по приметам на тот, что разыскивается, и прибыли вместе с заявителем в участок, куда доставили транспортное средство с задержанной женщиной.



Заявитель узнал свой угнанный автомобиль. А у задержанной обнаружили документы, которые ранее мужчина считал похищенными. Он рассказал, что женщина к нему приезжала на интимные свидания за деньги и вероятно знала, как беспрепятственно можно похитить документы и авто. Пенсионер написал заявление по поводу похищения его имущества.

