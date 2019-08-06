У Линдси Лохан роман с саудовским принцем - СМИ

Американскую актрису, певицу и модель Линдси Лохан заподозрили в романе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салман Аль Саудом. Об этом сообщает Page Six.



По данным издания, близкие знакомые Лохан подтверждают связь актрисы с принцем. Они якобы собственными глазами видели СМС-сообщения между актрисой и принцем.



Также говорится о том, что Мухаммед подарил Лохан кредитную карту, позволяет летать на своих самолетах и балует подарками.



Пресс-секретарь актрисы подтвердил, что Лохан знакома с принцем, но они якобы встречались единожды на гонке Формулы-1 около года назад.

