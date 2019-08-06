Соловьев отреагировал на предложение Коломойского о работе в Украине

Российский телеведущий Владимир Соловьев опроверг слова украинского олигарха Игоря Коломойского, который заявил, что предлагал работу журналисту на его телеканале «1+1».



По словам Соловьева, упомянутый бизнесменом некий Александр Шапиро не является его двоюродным братом. «В 2011 и 2012 годах я работал на телеканале "Россия 1", вел дебаты на президентских и парламентских выборах, никаких проблем у меня не было вообще в этот период. Если бы меня звали на "1+1", я бы это предложение с удовольствием рассмотрел», — рассказал телеведущий.



Журналист отметил, что считает миллиардера серьезной фигурой в украинской политике. Он также выразил уверенность, что Коломойский делает такие заявления, так как «очень сильно хочет познакомиться». Соловьев заявил, что готов взять у него интервью.



Ранее Коломойский рассказывал, что в 2011-2012 годах предлагал Владимиру Соловьеву работу на «1+1». По словам олигарха, российский журналист всерьез рассматривал это предложение. Финансовая сторона и готовность подписать контракт обсуждалась с Соловьевым якобы через его кузена Александра Шапиро.

