В Twitter признали, что передавали данные пользователей своим партнерам

Руководство социальной сети Twitter во вторник, 6 августа, принесло извинения за то, что в течение примерно года использовало данные некоторых пользователей без их разрешения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте соцсети.



В тексте говорится, что если пользователи просматривали в соцсети рекламу в телефоне о каком-либо мобильном приложении, после чего каким-то образом взаимодействовали с этим приложением (например, устанавливали его), Twitter мог раскрывать некоторые данные о них своим партнерам, даже если люди не давали на это своего разрешения. Эта проблема существовала с мая 2018 года.



Кроме того, с сентября того же года Twitter мог показывать пользователям рекламу на основе предположений о типе их мобильного устройства, не спросив у них разрешения на обработку такой информации. 5 августа текущего года неисправность была выявлена и устранена соцсетью.



"Вы доверяете, что мы следуем вашему выбору, а в этот раз мы подвели. Мы приносим извинения за то, что это произошло, и принимаем меры, чтобы удостовериться, что мы не повторим такую ошибку", - указывается в публикации.



В то же время в заявлении отмечается, что пароли, учетные записи электронной почты и прочие подобные сведения не передавались в третьи руки. Twitter не располагает данными о том, информация каких именно пользователей могла использоваться таким образом, а также сколько человек могли пострадать.

