Зеленский собрал силовиков на срочное совещание

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание по ситуации в зоне проведение операции Объединенных сил на Донбассе.



Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина"в пресс-службе президента, срочное совещание было созвано в среду утром. В нем участвуют начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, секретарь СНБО Александр Данилюк, представители военной разведки.



Как сообщалось, 6 августа в результате обстрелов боевиков погибли четыре украинских военных. Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" немедленно провести встречу.

