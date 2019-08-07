Что такое лицензия ГАН?
Организации и предприятия, которые работают в области атомной энергетики, должны получить специальную лицензию ГАН. Ее выдает Ростехнадзор юридическим лицам, работа которых связана с объектами, конструкциями и услугами в атомной энергетике. Лицензия рассматривается как специальный допуск, наличие которого подтверждает, что конкретная организация способна качественно выполнить определенный спектр работ.
Лицензия ГАН выдается при выполнении ряда условий:
- наличие пакета необходимой документации;
- штат опытных и специально обученных сотрудников;
- сертифицированное оборудование, соответствующее требованиям безопасности.
При выполнении этих трех условий выдается лицензия, которая позволяет компании работают в рамках действующего законодательства. При отсутствии документа предусмотрено наказание в виде штрафных санкций. Если при ведении работы без соответствующего допуска возникнут аварийные ситуации или несчастные случаи, то в отношении руководителя может наступить уголовная ответственность.
Инициатором выступает юридическое лицо, которое направляет в Ростехнадзор для рассмотрения письменное заявление и пакет документов. Сроки предоставления допуска рассматриваются индивидуально. Решение по результатам рассмотрения пакета документов принимается не позднее 6 месяцев с момента его подачи.
Для выполнения каких работ нужно получить лицензию?
Процедура лицензирования предусмотрена в обязательном порядке при выполнении следующих видов работ:
- выпуск, временное хранение или переработка радиоактивных веществ;
- производство, поставка и монтаж технического оснащения для ядерных установок, хранилищ отходов и пунктов их хранения;
- разработка проектной документации для атомных электростанций;
- проведение строительных и ремонтных работ на территории АЭС;
- транспортировка опасных ядерных отходов;
- разведка новых месторождений урана;
- добыча руд и их последующая переработка;
- проведение научных и исследовательских работ.
Чтобы ускорить получение специальной лицензии, можно обратиться за помощью в компанию «Атомпромтехнологии». Она оказывает комплексную помощь в получении разрешительной документации с 2007 года. В штате организации опытные сотрудники, которые знают все нюансы лицензирования, что гарантирует клиентам положительный результат за относительно короткое время.