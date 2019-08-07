Что такое лицензия ГАН?

Организации и предприятия, которые работают в области атомной энергетики, должны получить специальную лицензию ГАН. Ее выдает Ростехнадзор юридическим лицам, работа которых связана с объектами, конструкциями и услугами в атомной энергетике. Лицензия рассматривается как специальный допуск, наличие которого подтверждает, что конкретная организация способна качественно выполнить определенный спектр работ.

Лицензия ГАН выдается при выполнении ряда условий:

наличие пакета необходимой документации;

штат опытных и специально обученных сотрудников;

сертифицированное оборудование, соответствующее требованиям безопасности.

При выполнении этих трех условий выдается лицензия, которая позволяет компании работают в рамках действующего законодательства. При отсутствии документа предусмотрено наказание в виде штрафных санкций. Если при ведении работы без соответствующего допуска возникнут аварийные ситуации или несчастные случаи, то в отношении руководителя может наступить уголовная ответственность.

Инициатором выступает юридическое лицо, которое направляет в Ростехнадзор для рассмотрения письменное заявление и пакет документов. Сроки предоставления допуска рассматриваются индивидуально. Решение по результатам рассмотрения пакета документов принимается не позднее 6 месяцев с момента его подачи.

Для выполнения каких работ нужно получить лицензию?

Процедура лицензирования предусмотрена в обязательном порядке при выполнении следующих видов работ:

выпуск, временное хранение или переработка радиоактивных веществ;

производство, поставка и монтаж технического оснащения для ядерных установок, хранилищ отходов и пунктов их хранения;

разработка проектной документации для атомных электростанций;

проведение строительных и ремонтных работ на территории АЭС;

транспортировка опасных ядерных отходов;

разведка новых месторождений урана;

добыча руд и их последующая переработка;

проведение научных и исследовательских работ.

Чтобы ускорить получение специальной лицензии, можно обратиться за помощью в компанию «Атомпромтехнологии». Она оказывает комплексную помощь в получении разрешительной документации с 2007 года. В штате организации опытные сотрудники, которые знают все нюансы лицензирования, что гарантирует клиентам положительный результат за относительно короткое время.