Зеленский подписал закон о зеленых номерах для электрокаров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10405, который вводит зеленые номерные знаки для электромобилей, а также упорядочивает вопросы движения, парковки и зарядки электромобилей путем внесения изменений в правила дорожного движения и государственные строительные нормы.



Как сообщается на сайте Верховной Рады, закон возвращен с подписью президента.



Согласно тексту документа, Министерство внутренних дел, Министерство экономического развития и торговли, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство здравоохранения и Госслужба по чрезвычайным ситуациям в шестимесячный срок со дня обнародования обязуются установить требования к оформлению паркомест для электрокаров: ввести дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей", а также ввести номера для электромобилей с зеленым цветом шрифта (для машин, не оборудованных двигателем внутреннего сгорания.



За остановку или стоянку авто на месте для электромобилей, а также за создание препятствий водителям электрокаров в остановке или парковке предусмотрен штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, а инспекторам по парковке предоставляется право задержать авто нарушителя, в том числе с помощью эвакуатора.



Закон также относит к компетенции сельских, поселковых советов и их исполнительных органов определение путей стимулирования населения пользоваться электрокарами и другими экологическими видами транспорта.



Описанные изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.



Как сообщалось, спрос на электромобили в Украине в январе-июне 2019 года вырос на 58%.



Украинцы в 2018 году приобрели 5,3 тыс. электромобилей (из них 83,5% - подержанные), что почти в два раза больше, чем годом ранее. В то же время динамика спроса на новые электромобили была несколько выше, чем у подержанных: если первичные регистрации б/у электромобилей выросли вдвое, то новых - в 2,2 раза.

