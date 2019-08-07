Пожар возле станции метро "Дарница" ликвидирован - ГСЧС

Пожар на крытом рынке возле станции метро "Дарница" в Киеве ликвидирован в 10.55 среды, информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.



Как сообщает пресс-служба ГСЧС, жертв и пострадавших нет, причина возникновения возгорания выясняется.



К ликвидации пожара привлекалось 11 единиц техники и 48 человек личного состава Киевского гарнизона.



Как сообщалось, в среду утром в Днепровском районе Киева, возле станции метро "Дарница", на территории рынка возник пожар кровли над павильонами на площади около 100 кв. м.

