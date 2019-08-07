Официальные издания опубликовали список новоизбранных нардепов

Газеты "Урядовый курьер" и "Голос Украины" опубликовали в сегодняшних выпусках списки новоизбранных нардепов, сообщает УНН.



Издания опубликовали на своих страницах список народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.



Указывается, что список печатается на основании договора с Центральной избирательной комиссией и в соответствии с предоставленными им оригиналами. Следует заметить, что в опубликованном списке отсутствует информация о победителе на выборах в 210 мажоритарном округе.



Напомним, протокол с мокрой печатью и пометкой "Уточнено" ЦИК получила от окружной избирательной комиссии только 6 августа. Добавим, что, по данным, опубликованным на сайте ЦИК, в округе побеждает Сергей Коровченко, который шел на выборы самовыдвиженцем. Он получил 21,24% голосов.



Напомним, в этом составе ВР будет 424 нардепа, из которых 254 - нардепы, избранные по партийному списку или в мажоритарных округах от партии "Слуга народа".

