Хомчак: с начала перемирия на Донбассе погибли 6 военных ВСУ

С начала перемирия в районе выполнения задач ООС погибли 6 военнослужащих Вооруженных сил Украины, ранены 9 военнослужащих. Об этом на брифинге в Киеве заявил начальник Генерального штаба — Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает корреспондент УНН.



“В зоне ООС вооруженные силы Украины продолжают выполнять поставленные задачи. С 21 июля 00:00 объявлено бессрочном перемирии, и ВСУ сегодня в течение того времени придерживаются договоренностей. Количество обстрелов — статистика, известна всем. Она намного уменьшилась”, — сказал Хомчак.



По его словам, с 21 июля в зоне ООС в основном фиксируются обстрелы, которые несут неприцельный характер, противоположная сторона кроме того уменьшила количество таких обстрелов.



“Но есть отдельные факты, в основном это касается района Павлополя, района Светлодарска, где обстрелы носят иногда прицельный характер. Такой случай мы имели вчера, когда погибли 4 военнослужащих. Вообще с начала перемирия с 21 июля в ВСУ в районе выполнения задач ООС погибли 6 военнослужащих ВСУ, ранены 9 военнослужащие”, — добавил он.

