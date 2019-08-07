Рябошапка анонсировал слияние наиболее одиозных судов

Рябошапка анонсировал слияние наиболее одиозных судов

Команда Президента Владимира Зеленского намерена инициировать реорганизацию сети судов путем их слияния.

Об этом сказал заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка в интервью "24 каналу".

"Я думаю, возможно, мы внесем одним из первых законопроектов те, которые изменят сеть судов. И, видимо, надо решать вопрос и о создании одного административного суда на базе двух в Киеве: Киевского окружного и Окружного города Киева. Возможно, будет идти речь о слиянии двух судов: Печерского и Шевченковского. Соответственно, процедура перевода судей в этих двух судах будет осуществляться также под строгим контролем как международных, так и общественных экспертов", - сказал Рябошапка.

Он, в частности, отметил, что к этим судам есть больше вопросов, они больше звучат в медиа и их больше всего критикуют.

"Поэтому изменение сети даст возможность подойти по-другому к формированию состава. И возможно, в отношении тех судей, к которым больше всего вопросов, – собственно, дать ответ на эти вопросы. И сформировать тот состав, который не даст возможности больше критиковать решения, выносимые этими судами", - сказал Рябошапка.

Также он добавил, что изменение сети даст возможность более объективно подойти к загруженности судей и, соответственно, сформировать суды там и в той численности, где больше дел поступает на рассмотрение.