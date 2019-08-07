Рябошапка анонсировал слияние наиболее одиозных судов

Команда Президента Владимира Зеленского намерена инициировать реорганизацию сети судов путем их слияния.



Об этом сказал заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка в интервью "24 каналу".



"Я думаю, возможно, мы внесем одним из первых законопроектов те, которые изменят сеть судов. И, видимо, надо решать вопрос и о создании одного административного суда на базе двух в Киеве: Киевского окружного и Окружного города Киева. Возможно, будет идти речь о слиянии двух судов: Печерского и Шевченковского. Соответственно, процедура перевода судей в этих двух судах будет осуществляться также под строгим контролем как международных, так и общественных экспертов", - сказал Рябошапка.



Он, в частности, отметил, что к этим судам есть больше вопросов, они больше звучат в медиа и их больше всего критикуют.



"Поэтому изменение сети даст возможность подойти по-другому к формированию состава. И возможно, в отношении тех судей, к которым больше всего вопросов, – собственно, дать ответ на эти вопросы. И сформировать тот состав, который не даст возможности больше критиковать решения, выносимые этими судами", - сказал Рябошапка.



Также он добавил, что изменение сети даст возможность более объективно подойти к загруженности судей и, соответственно, сформировать суды там и в той численности, где больше дел поступает на рассмотрение.

