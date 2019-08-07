Хомчак: Резервы ВСУ в состоянии боеготовности

Украинские военные продолжают соблюдать режим бессрочного перемирия на Донбассе, но в случае непрогнозированной ситуации готовы к соответствующему реагированию. Об этом в среду, 7 августа, заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.



Соответствующее заявление он сделал на брифинге после совещания у президента.



"С 21 июля объявлено бессрочное перемирие, и Вооруженные силы Украины на протяжении этого времени придерживаются этих договоренностей", - сказал Хомчак.



В то же время, он отметил, что резервы Вооруженных сил находятся в состоянии боеготовности.



"Господин президент, Вооруженные силы готовы в случае непрогнозированной ситуации к соответствующему реагированию", - заявил начальник Генштаба.

