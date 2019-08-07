Нефть подешевела до минимума за полгода

Нефть подешевела до минимума за полгода

Мировые цены на нефть эталонных марок снизились до минимального уровня за полгода на ожиданиях уменьшения мирового спроса на топливо. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 7 августа.

Так, по состоянию на 13:00 по Киеву октябрьские фьючерсы на Brentна лондонской бирже ICEFuturesпонизились на $0,32 (0,54%) – до $58,62 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTIна сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $0,21 (0,39%) – до $53,42 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brentи WTIсоставляет $5,20 в пользу Brent.

"Черное золото" продожает дешеветь на фоне опасений инвесторов относительно последствий торговой войны Китая и США. Цены снижаются, несмотря на очередное падение запасов сырья в Америке. По данным Американского института нефти (API) сокращение на прошлой неделе составило 3,4 млн баррелей.

Напомним, в понедельник цена на нефть снизилась более чем на 3% после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на товары из Китая. Этот шаг может ограничить спрос на сырье для двух крупнейших потребителей нефти в мире.