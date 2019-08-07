Нефть подешевела до минимума за полгода

Мировые цены на нефть эталонных марок снизились до минимального уровня за полгода на ожиданиях уменьшения мирового спроса на топливо. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 7 августа.



Так, по состоянию на 13:00 по Киеву октябрьские фьючерсы на Brentна лондонской бирже ICEFuturesпонизились на $0,32 (0,54%) – до $58,62 за баррель.



Стоимость фьючерса на WTIна сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $0,21 (0,39%) – до $53,42 за баррель.



Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brentи WTIсоставляет $5,20 в пользу Brent.



"Черное золото" продожает дешеветь на фоне опасений инвесторов относительно последствий торговой войны Китая и США. Цены снижаются, несмотря на очередное падение запасов сырья в Америке. По данным Американского института нефти (API) сокращение на прошлой неделе составило 3,4 млн баррелей.



Напомним, в понедельник цена на нефть снизилась более чем на 3% после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на товары из Китая. Этот шаг может ограничить спрос на сырье для двух крупнейших потребителей нефти в мире.

