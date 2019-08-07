Средняя цена импорта Украиной газа в июле снизилась еще на 4% – МЭРТ

Украинские предприятия в июле 2019 года импортировали газ по средней цене $188,5 (4 тыс. 811,8 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).



Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 4% ниже цены июня 2019 года в долларовом эквиваленте, когда она составила $196,4 (5 тыс. 160,51 грн).



Как сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

