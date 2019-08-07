Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным акцентировал внимание на том, что для защиты прав украинцев, независимо от их местонахождения, нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины.



"Речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины",. сообщила пресс-служба главы Украинского государства по итогам разговора.



"Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата. Рабочие группы в настоящее время нарабатывают документы для подписания на высшем уровне", отмечено в сообщении.



Стороны также обсудили вопрос обмена пленными.



В то же время в пресс-службе Кремля, сообщая о разговоре Зеленского с Путиным, написали: "Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы".

