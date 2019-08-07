Тарантино намерен снять "суперфильм"

Режиссер Квентин Тарантино заявил о намерении снять "суперфильм" - ленту, которая подвела бы итоги всех его картин. Она должна стать десятой по счету в карьере кинематографиста.



"Я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который закроет логику всего моего огромного фильма", - отметил режиссер во время пресс-конференции в Москве.



Известно, что Тарантино неоднократно заявлял о намерении завершить карьеру после своего десятого фильма.



Лента Однажды в Голливуде, которая недавно вышла в мировой прокат, является девятой для режиссера.

