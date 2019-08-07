Пискун: Украине нужна не только военная прокуратура, но и военный трибунал

Ликвидация военной прокуратуры недопустима, зато Украине нужен еще и военный трибунал. Такое мнение в комментарии УНН высказал бывший генеральный прокурор Украины, юрист Святослав Пискун, комментируя заявление заместителя главы Офиса Президента о нецелесообразности существования военной прокуратуры.



"Военная прокуратура нужна, и еще нужно создать военные трибуналы. Не может страна и воюющая, и не воюющая, пользоваться гражданскими и другими нормами закона, когда идет война. И судьи, рассматривающие гражданские дела не могут рассматривать дела о военных преступлениях. Они в этом не осведомлены, это должны делать специалисты. Ликвидируют военную прокуратуру - никто ничего не будет вести, расследовать", - заявил Пискун.



По его мнению, гражданские прокуроры потерпят неудачу расследуя военные преступления. По мнению Пискуна, если передать военные преступления на расследование обычным прокурорам, то это приведет к "завалу", ведь и так уже некому расследовать гражданские преступления.



"Зачем заявления звучат? Он (заместитель главы ОП Руслан Рябошапка - ред.) хочет создать систему которую он понимает как возможно будущий генпрокурор. Поживем увидим. Но я вам так скажу - третьего майдана Украина не выдержит", - резюмировал Пискун.



Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована.

