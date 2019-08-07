"Слуга народа" потратила на предвыборную кампанию больше других партий - ЦИК

Партия "Слуга народа" израсходовала на проведение избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду 114,65 млн грн, что является наивысшим показателем среди всех партий, выдвинувших своих кандидатов в депутаты.



Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, именно такая сумма поступила с накопительного счета избирательного фонда партии на текущий счет избирательного фонда.



При этом набравшая меньше прочих среди прошедших по спискам в Раду партия "Голос" потратила на предвыборную кампанию лишь на 9 млн грн меньше – 105,7 млн грн. Партия "Европейская солидарность", которую возглавил пятый президент Украины Петр Порошенко, израсходовала 99,5 млн грн, Всеукраинское объединение "Батьиквщина" – 87,2 млн грн, а партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", занявшая на выборах второе место – 60,3 млн грн.



Из шести партий, которые не преодолели на выборах в Верховную Раду 5%-ный барьер, но набравшие более 2%, больше всего на кампанию потратила Радикальная партия Олега Ляшко – 111,8 млн грн. Партия "Оппозиционный блок" израсходовала 90,6 млн грн, "Украинская стратегия Владимира Гройсмана" - 89,25 млн грн, Всеукраинское объединение "Свобода" – 24,1 млн, "Сила и честь" – 26,95 млн грн, Партия Шария – 4,2 млн грн. Согласно закону, эти партии будут получать финансирование из государственного бюджета.



Объединение "Самопомич" потратило на выборы 28,7 млн грн, партия "Гражданская позиция" - 25,7 млн грн, Аграрная партия Украины - 21,1 млн грн, "Рух новых сил Михаила Саакашвили" – 6,5 млн грн, Всеукраинское объединение "Факел" – 2,5 млн грн, партия "Незалежнисть" – 2,3 млн грн, "Социальная справедливость" – 1,1 млн грн. Меньше 1 млн грн потратили на выборы партии "Сила права" (604 тыс грн), "Патриот" (210 тыс грн), Партия Зеленых (37 тыс грн).



Партия "Сила людей", получившая 28 тыс голосов избирателей (0,19%), не потратила на выборы ни одной гривни.



Как сообщалось, внеочередные выборы в Раду состоялись 21 июля. Согласно окончательным результатам, на выборах по многомандатному округу 5% проходной барьер преодолели "Слуга народа" (43,16%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) - 13,05%, ВО "Батькивщина" – 8,18%, "Евросолидарность" - 8,1% и "Голос" - 5,82%.



2% барьер, предусматривающий дальнейшее госфинансирование, преодолели Радикальная партия, получившая 4,01%, партии "Сила и честь"- 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,41% , партия Шария - 2,23%, ВО "Свобода" -2,15%.



Всего в выборах участвовали 22 партии, остальные набрали менее 2%.

