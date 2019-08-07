Цена на золото поднялась до рекордного уровня

Стоимость унции золота впервые с 2013 года превысила $1500. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 7 августа.



Отмечается, что котировки золота поднимались в ходе торгов на 1,47%, до $1506,05 за унцию. С начала года драгметалл подорожал на 17%.



"Золото, относящееся к категории активов "надежной гавани", дорожает на фоне обвала мировых фондовых рынков. Падение вызвано угрозами США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров и обещаниями Пекина дать симметричный ответ на такие протекционистские меры", – говорится в сообщении.



Кроме того, в последние недели Федеральная резервная система (ФРС) снизила размер базовой процентной ставки, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии сигнализировали о готовности пойти на такую меру в будущем. В среду ЦБ Индии и Новой Зеландии понизили ставки сильнее ожиданий рынка.



При снижении ставок повышается привлекательность драгметаллов в качестве инструментов для инвестиций. Аналитики рынка полагают, что цена золота может достичь $1,6 тыс. за унцию.



Спотовые цены на серебро в среду поднимались до максимальной за год отметки $16,808 за унцию.

