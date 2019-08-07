В Украине утверждены обязательные требования к меду

Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило обязательные требования к меду в Украине, которые вступают в силу через шесть месяцев - 6 февраля 2020 года.



Согласно сообщению на сайте министерства, его приказ № 330 от 19 июня 2019 года, официально обнародованный 6 августа, гармонизирует законодательство Украины с европейским в части требований к меду. Документ усовершенствует нормативно-правовое регулирование вопросов маркировки, производства и продажи меда.



Как указали в министерстве, предусмотрено добровольное применение утвержденных требований до 1 января 2023, что позволит операторам рынка подготовиться к новым требованиям.



Документ разделяет мед по происхождению на нектарный (цветочный) и падевый, по способу производства - на сотовый, соты в меду, слитый мед, центрифужный и прессованный.



В пригодный для потребления человеком продукт, маркируемый словом "мед", запрещено добавлять другие пищевые ингредиенты и добавки. Данные требования не применяются к меду для кондитерских изделий. Однако в обоих случаях должны отсутствовать посторонние органические и неорганические вещества и признаки брожения. Мед для кондитерских изделий разрешается использовать как ингредиент в пищевых продуктах, которые затем подвергаются переработке, и в продуктах, которые не подпадают под определение "пищевой продукт".



В требованиях к маркировке указано, что на упаковке меда должна содержаться информация о стране происхождения, на этикетке меда для кондитерских изделий наряду с его названием должно быть указано, что он предназначен только для продуктов, подлежащих переработке.

