Трамп приостанавливает американскую иностранную помощь

Администрация Дональда Трампа временно приостановила действие большинства фондов иностранной помощи в ожидании рассмотрения расходов Госдепартаментом и Агентством США по международному развитию. Об этом сообщает CNN.



Отмечается, что свободные средства будут заморожены, пока Агентство США по международному развитию (USAID) не предоставит отчет об остатке и расходованию денежных средств. Срок действия этих средств завершается 30 сентября, в конце финансового года.



По информации чиновника USAID, финансирование составляет от $ 2 до $ 4 миллиардов.



Расходы, указанные в письме, включают финансирование для международных организаций, международной миротворческой, международного контроля над наркотиками, здравоохранения в мире, помощи в целях развития, иностранных военных и помощи для Европы, Евразии и Центральной Азии.



На основании ответов агентств, Административно-бюджетное управление США может предложить Конгрессу отменить выделяемые средства.



Представитель USAID сообщил, что "совершенно очевидно, что они попытаются отозвать деньги". Этот чиновник отметил, что управление сделало аналогичную попытку в прошлом году, но Конгресс отклонил этот шаг.



По словам чиновника, проверка займет несколько дней, и ожидается, что результаты подсчета будут отправлены в Административно-бюджетное управление не позднее начала следующей недели.



"В число рассматриваемых счетов входят программы, которые на протяжении многих лет считали расточительными, как те, которые платят за солнечные батареи в Карибском бассейне, космическая программа в Пакистане, футбольные лагеря в Гватемале и иностранная помощь странам, которые не отвечают интересам внешней политики США", - заявил представитель администрации Трампа.



Критики опасаются, что этот шаг может привести к резкому сокращению финансирования глобальных программ здравоохранения, миротворчества, контроля над наркотиками и других видов помощи, несмотря на то, что выделение этих денег одобрил Конгресс.



Администрация Трампа неоднократно пыталась уменьшить количество денег, которые Вашингтон тратит на иностранную помощь. В апреле администрация пыталась сократить бюджет на внешнюю помощь и дипломатию на 23%.

