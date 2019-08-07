Зеленский назвал темы переговоров с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит оккупации Россией Кримсього полуострова и регулярные и недопустимые нарушения прав крымских татар и украинцев со стороны России. Об этом он сказал во время брифинга в Турции, передает корреспондент УНН.



“Сегодня я буду иметь встречу с Президентом Турции господином Эрдоганом. Мы обсудим оккупацию Крыма и регулярные и недопустимые нарушения прав крымский татар и украинский со стороны России”, — заявил Зеленский.



Он вспомнил, что 75 лет назад советский режим также совершил ужасное преступление по крымскотатарского народа.



“Мои товарищи крымские татары рассказывали мне, что пришлось пережить их предкам, когда в 4-й утра в их дома постучалась беда. Людям давали 15 минут на сборы. Многие не знали русского языка и просто не понимал, чего от них хотят военные”, — добавил Президент.

