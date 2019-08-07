Украина упростит получение разрешения на посещение Крыма переселенцам — Зеленский

В Украине в ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма для переселенцев. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Турции, передает корреспондент УНН.



"Сегодня Россия образца 21-го века вновь несет боль и горе и боль на крымскую землю, прибегая к позорным репрессиям. Много крымских татар были вынуждены вновь покинуть свой родной дом, а те кто остался - страдают от арестов, обысков и постоянных притеснений", - сказал Президент.



Он отметил, что Украина не устанет привлекать внимание международного сообщества к нарушению прав крымских татар оккупационной российской властью в Крыму, а также внимательно изучает проблемы крымских татар-переселенцев, которые вынуждены были покинуть Крым через российскую агрессию.



"Уверяю всех вас - Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами. Мы также понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - подчеркнул Зеленский.

