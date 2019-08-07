Спрос на электромобили в Украине за 7 мес. вырос на 53%

Первичные регистрации электромобилей (подержанных и новых) в Украине в январе-июле 2019 года выросли на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 4,035 тыс. ед. (3,742 тыс. легковых и 293 коммерческих), сообщает ассоциация "Укравтопром".



В то же время по-прежнему львиную долю (91%) первичного рынка электромобилей формируют подержанные машины.



Лидером в сегменте легковых электрокаров остается Nissan Leaf: за семь месяцев авто этой модели получили украинские номера. На втором месте - Tesla Model S (318 регистраций), третьим по популярности стал BMW i3 с результатом 216 авто.



Электромобиль Fiat 500e выбрали 178 украинцев, а пятое место разделили две модели - Renault Zoe и Volkswagen E-Golf (по 154 машины).



В коммерческом сегменте лучший результат по-прежнему у Renault Kangoo Z.E. – 272 регистрации.



Как сообщалось, в 2018 году украинцы приобрели 5,3 тыс. электромобилей (из них 83,5% - подержанные), что почти в два раза больше, чем годом ранее. В то же время динамика спроса на новые электромобили была несколько выше, чем у подержанных: если первичные регистрации б/у электромобилей выросли вдвое, то новых - в 2,2 раза.



Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал закон, который вводит зеленые номерные знаки для электромобилей, а также упорядочивает вопросы движения, парковки и зарядки электромобилей.

